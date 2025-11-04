DIRECTOR DE MISS UNIVERSO TAILANDIA ME LLAMÓ TONTA, PERO TENGO DIGNIDAD Y ME RETIRO: FÁTIMA BOSCH

Debes escucharme a mí y luego discute conmigo, soltó el director de Miss Universo Tailandia, identificado como Nawat, contra la representante de México, Fátima Bosch, a quien mandó a sacar de la ceremonia por no obedecer sus órdenes, pero luego reveló que él la llamó tonta por tener problemas con la organización, y tras aseverar si un gran sueño o una corona te quita la dignidad, necesitas irte, recibió aplausos y porras.

Y es que al ver que se levantaban otras concursantes, el director @m£nazó: “Si quieren continuar con el concurso, siéntense”.

Después, Fátima Bosch recalcó que ama a Tailandia, pero “lo que acaba de hacer el director (Nawat) no fue respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y no es justo porque no me meto con nadie, sino sólo trato de dar lo mejor de mí. El mundo necesita ver esto, porque somos empoderada y esta es una plataforma para nuestra voz, la cual nadie puede callar y nadie me hará eso a mí. No importa si tienes un gran sueño o una corona, si eso te quita la dignidad, necesitas irte”.

Necesitan ir a respetarnos.