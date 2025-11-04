CASO PERDIDO

Lo peor es que hasta las encuestas que se manda a hacer ella misma le demuestran que es la gobernanta más repudiada en toda la historia…

–“Oigan ¿y ya leyeron las recientes encuestas donde se vuelve a reprobar masivamente el Gobierno de la Tía?”, preguntó interesado el poeta Casimiro a sus amigos del Parque Principal. “Por más que contrata a matraqueros y aplaudidores, la gente la rechaza y le ha perdido totalmente la confianza” aseveró.

–“Lo peor, le respondió con malicia el bolero don Memín, es que hasta las encuestas que se manda a hacer ella misma le demuestran que es la gobernanta más repudiada en toda la historia. No hayan la manera de recomponer la situación porque bien saben que una mandataria repudiada, representa un riesgo de que aumenten los votos en contra de su partido” recordó.

–“Pues hasta eso que no, le corrigió el vate santanero. Según la encuesta del Universal, la repudia el 57 por ciento de los entrevistados, pero extrañamente, la tendencia de voto a favor del partido guinda, según ese mismo sondeo, es del 51 por ciento, lo que ha causado el estupor y la extrañeza de los analistas, porque no concuerda un factor con el otro”.

–“Por mí que digan que la tendencia de votar por los “guindados” es de 100 o de 150 por ciento, estalló doña Chela. Y ojalá que se confíen de esos datos para que cuando vean el caudal de votos no les dé tiempo de enmendar el rumbo. Yo no soy profeta ni adivina, pero es predecible un sacudón electoral para la mandataria y su partido” aseveró.

–“Yo coincido con doña Chela, señaló el viejo Julián. La lectura que tenemos que darle a esa encuesta no es que el 51 por ciento respalda al partido guinda, sino que puede ser que el 51 por ciento de los encuestados dijo ser de esas siglas, ya que aquí, para que ten apoyos gubernamentales o te ayuden en los trámites, te tienes que afiliar a ese partido. Por eso la Tía debe estar doblemente preocupada, ya que ni los propios militantes guindas la quieren”.

–“Yo puedo opinar que las matemáticas no mienten, y que todo es cuestión de interpretación, complementó el poeta Casimiro. Cuando la matemática se mezcla con la política se pueden generar algunas confusiones pero es cuestión de entender que en las elecciones de 2021, la Tía solo obtuvo el 30 por ciento de los votos, y el otro 60 por ciento votó en su contra. A cuatro años de distancia ese porcentaje se mantiene, solo que ahora hasta los simpatizantes guindas se han decepcionado de ella”.

–“Por eso, brincó doña Chela. Me están dándola razón tú y las matemáticas. Si hace cuatro años el 60 por ciento de los que votamos lo hicimos en contra de ella, y ahora hasta los de su partido la repudian, quiere decir que hay altas probabilidades de un verdadero cambio en las elecciones de 2027. Ojalá se mantengan estas tendencias” festejó.