REALIZAN REVISIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS EN EL FORO AH KIM PECH; SE PREVÉ INAUGURACIÓN HOY

San Francisco de Campeche .- Personal de Protección Civil Municipal realizó una inspección en el foro Ah Kim Pech, revisando todos y cada uno de los juegos mecánicos instalados en el lugar.


La verificación se llevó a cabo debido a que se presume que este mismo día se llevará a cabo el corte del listón inaugural, con lo cual se espera la asistencia de decenas de ciudadanos para disfrutar de las atracciones.


Los precios de los juegos estarán variando entre los 50 y 70 pesos, de acuerdo con la información disponible.

