viernes, septiembre 12, 2025
NO HAY MÁS DESERCIÓN ESCOLAR, SINO MENOS NACIMIENTOS: SHEINBAUM

Publicad0rTelemar

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de hoy viernes 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya más deserción escolar en México, sino que existe un “fenómeno poblacional” derivado de que nacen menos niños.

Expuso que han salido varias publicaciones en los medios y en las redes de que la deserción escolar es mucho mayor ahora, sin embargo, ocurre que desde hace varios años se ha reducido mucho la tasa de población, pues antes se tenían 5 ó 6 hijos pero ahora en promedio son 2 por familia, y en algunos casos no hay vástagos, por lo tanto, hay menos población en el rango de 15 años de edad.

