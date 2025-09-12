ESTE VIERNES, ONDA TROPICAL Y VAGUADA MANTENDRÁN LLUVIAS INTENSAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La humedad dejada por el paso de una onda tropical, en interacción con una extensa vaguada en altura asociada al sistema frontal número 2, nuevamente dará paso al desarrollo de tormentas en varias zonas de la península de Yucatán.

De acuerdo con los pronósticos, durante la tarde y la noche de hoy se presentarán tormentas muy fuertes dispersas a intensas aisladas en el 70% del estado de Yucatán, 90% de Campeche y 40% de Quintana Roo. En el resto de la región se esperan tormentas moderadas dispersas, sin descartar valores puntuales fuertes.

Las precipitaciones estarán acompañadas de abundante actividad eléctrica, turbonadas y caída aislada de granizo, por lo que se recomienda a la población buscar refugio en cuanto inicien las lluvias.

La mayor presencia de nubosidad permitirá que las temperaturas máximas sean menos elevadas que en días anteriores, con valores de 30 a 35 °C en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para el amanecer del sábado se prevén mínimas de 20 a 26 °C en la región.

Los vientos serán variables de 10 a 40 km/h, con posibles rachas superiores en zonas costeras y en sitios con tormenta.

Las condiciones inestables continuarán a lo largo de la semana, ya que a los sistemas descritos se sumará una nueva onda tropical durante la jornada del sábado.