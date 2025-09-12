Estamos ante una auténtica bomba política en que podrían darse a conocer los nombres de los políticos quienes se han beneficiado por el robo y comercialización de combustible…

“Este asunto del huachicol fiscal va terminar embarrando a todos los prominentes representantes del movimiento cuatrotero”, pronosticó el bolero don Memín luego de leer las noticias sobre los altos mandos de la Secretaría de Marina que están involucrados en el problema y de los dos marinos que han muerto en las últimas horas en condiciones sospechosas”.

–“Hay que esperar los resultados de las investigaciones, como sugirió atinadamente la señora presidenta, recomendó como siempre con prudencia, el senecto maestro jubilado don Julián. No se pueden sacar conclusiones anticipadas ni condenar o sentenciar a nadie, hasta que no tengamos confirmada toda la información” sugirió.

—“Pues será el sereno, exclamó doña Chela, pero a mí todo eso me huele a corrupción, a complicidades e incluso a impunidad, porque si por alguna razón se llegara a confirmar que está involucrado nuestro querido ‘Cabecita de Algodón’, no me queda la menor duda que harán todo lo posible por esconder las cosas o maquillar la realidad. Lamento decirles que esta llamada 4T no ha podido acabar con la corrupción, al contrario, terminó contagiándose” aseveró.

–“Lo que estamos viviendo en estos momentos en el país, expresó por su lado el poeta Casimiro, me parece la trama de una novela de misterio, de intrigas, de complicidades y de traiciones. Incluso ya hay dos muertos, que son los dos marinos cuyos nombres aparecen en las investigaciones y no dudo que en los próximos días vayan a haber más desaparecidos, y lo primero que va desaparecer es la verdad real de lo que está sucediendo”.

–“Es un tremendo lodazal lo que está a punto de revelarse, aseguró el bolero don Memín, en donde se van a dar a conocer nombres de quienes se han beneficiado por el robo y comercialización de combustible, así como de los políticos que recibieron financiamiento con dinero ilegal para sus campañas. Estamos ante una auténtica bomba política” exclamó.

–“Sería interesante corroborar qué gobernadores, gobernadoras, senadores, diputados federales, diputados federales y locales, alcaldes, etcétera, llegaron a sus cargos con ese financiamiento ilegal. Sin duda alguna que se comprobaría que estamos en un narco Estado o en una situación totalmente ilegal, y este panorama no se había presentado jamás en toda la historia” complementó el poeta Casimiro.

–“Yo solo sé que esta 4T cada vez me decepciona más y ya no sé ni en quién creer, me he quedado huérfana de ideólogos y de gurús, por lo que veo todos son corruptos” señaló con pesar doña Chela.