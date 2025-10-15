EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR:  15 DE OCTUBRE DE 2025

QUE ATAQUES A ALITO SON POR CONSIGNA.

La columna “Lenguas Viperinas”, del portal La Silla Rota, titula un comentario “¿Sigue la cosecha de transas de Alito?”, en el cual confirma que Layda Sansores recibió órdenes de atacar y exhibir a Alejandro Moreno. ¿De quién? ¿Por qué y para qué? La respuesta es simple: Se pretende distraer la atención del huachicol fiscal que Claudia Sheinbaum pretende dejar impune. Reproducimos.

“Está documentado que en algún momento existió la instrucción a la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, de suspender en sus programas “Martes del jaguar” la revelación de documentos sobre la sospechosa riqueza de Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente de lo que queda del PRI. Ese veto al parecer ya fue levantado, por lo que según nos dicen lenguas viperinas, viene un nuevo caudal de pruebas sobre propiedades y operaciones irregulares del ahora senador, incluyendo el rol de miembros de su familia a los que él implicó. A este paso alguna mañana nos enteraremos también de las travesuras de la propia gobernadora Sansores. La ventaja es que como sólo trabaja un par de días, el daño que ha infligido a los campechanos podría ser mayor a estas alturas.”

Vale aclarar que aquí las lenguas viperinas señalan que esa “sospechosa riqueza de ‘Alito’ Moreno” no se compara con la enorme fortuna, también sospechosa, de Layda Sansores, pues al menos el primero hizo obras en sus 4 años de gobierno, mientras la segunda no ha hecho absolutamente nada que justifique gastos por los más de 100 mil millones de pesos que ha recibido en ese mismo período.

ELISEO, EL CANDIDATO DE MC PARA EL 2027.

Pepe Grillo, en su editorial de la Crónica de Hoy, adelanta el escenario sucesorio de Campeche para el 2027, el cual sin duda disputará Movimiento Ciudadano a Morena. Los ciudadanos están hartos del nefasto, autoritario y represor gobierno de Layda Sansores, que no aporta hasta hoy ningún resultado positivo. Sintetizamos un poco.

“Movimiento Ciudadano es una fuerza política en ascenso en Campeche… será la primera entidad donde se buscará una alianza con el PAN, no con el PRI, para la elección de gobernador del 2027. Morena es gobierno con la controvertida Layda Sansores y el aspirante más mencionado es el alcalde Pablo Gutiérrez, con quien la gobernadora tiene muchas deferencias… El partido naranja ha seguido creciendo. En la elección del 2024 sus resultados lo colocaron como la principal fuerza política de oposición. Tiene al menos 3 tiradores fuertes: Eliseo Fernández, Biby Rabelo y Daniel Barreda. Que nadie se sorprenda de que Álvarez Maynez le ponga especial atención a Campeche.”

Todo apunta a que será Eliseo Fernández quien encabece por segunda ocasión a Movimiento Ciudadano. Sin hacer campaña, su fuerza se robustece con cada acto de corrupción y abuso de Layda Sansores. Inició la cuenta regresiva…