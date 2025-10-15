LAVALLE MAURY VUELVE A PRESUMIR CRECIMIENTO DE EMPLEO EN CAMPECHE, PERO CONFIESA QUE NO SON DATOS DEL INEGI

El secretario de Economía de Campeche, Jorge Lavalle Maury, presumió que en septiembre se generaron 6,046 empleos en el estado, resaltando la recuperación tras los problemas de Pemex en Carmen y el impulso a la diversificación económica. Destacó que el sector comercio ha registrado el mayor crecimiento y que, sumando lo logrado en el año, Campeche acumula cerca de 23 mil empleos generados pese a las pérdidas anteriores.

No obstante, Lavalle Maury aclaró que estos números no provienen del INEGI, sino del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), por lo que no se trata de datos oficiales. Aun así, presentó las cifras como un reflejo del desempeño económico positivo del estado, asegurando que muestran “datos duros” y que Campeche avanza pese a la situación extraordinaria en Carmen.