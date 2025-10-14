martes, octubre 14, 2025
Locales

VECINOS RECLAMAN A OMAR TALANGO SU AUSENCIA ANTE PROBLEMA DE DRENAJE, SIEMPRE LO LLAMAN Y NUNCA ACUDE

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ATIENDE LA SITUACIÓN

En un intento por aprovechar que personal de la Comuna de Campeche acudió a la unidad habitacional Solidaridad Nacional para atender un reporte vecinal relacionado con el drenaje, cruzado de brazos el diputado morenista Omar Talango Cervantes se atrevió a preguntar: “Bueno pues, ¿algún comentario?”, y de inmediato los vecinos le reclamaron que siempre lo llaman pero nunca acude, pese a que pertenecen al Distrito que representa.

La reunión de vecinos con personal del Ayuntamiento de Campeche fue en la calle Norte de México, hasta donde también llegó el legislador guinda, quien con risa forzada escuchó el airado reclamo.

