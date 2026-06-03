“¿QUÉ INTENCIÓN DE QUITAR LA VISA A DURAZO Y VILLARREAL Y HACERLO PÚBLICO?”: SHEINBAUM

HAY QUE ESTAR TRANQUILOS, CUANDO UNO LO ESTÁ CON SUS CONVICCIONES PUEDEN VENIR ESTAS COSAS, DEFIENDE

En férrea defensa a los gobernadores de su partido Morena, la presidenta cuestionó: “¿Qué intención de quitar la visa y además hacerlo público?”, en relación al reportaje de Los Ángeles Times sobre Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

“Hay que estar tranquilos, cuando uno está tranquilo con sus convicciones (…) pueden venir estas cosas”, defendió, pidió a los mandatarios estatales aclarar, y cuestionó: “¿Cuál es el interés (de Estados Unidos)? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”.

El periodista Steve Fisher sostiene que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se habrían quedado sin visa de EU, a raíz de las investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.