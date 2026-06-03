EU INVESTIGA TAMBIÉN POR POSIBLES NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO A LOS GOBERNADORES MORENISTAS DURAZO Y VILLARREAL: LA TIMES; LES RETIRAN LA VISA

Las investigaciones de Estados Unidos, contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado y al huachicol, alcanzaron a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, según reveló el diario estadounidense Los Ángeles Times.

Una publicación de El Financiero confirma que el medio norteamericano dio a conocer que el Gobierno norteamericano revocó discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras son investigados, aunque tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele utilizarse para personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.

“La medida contra los funcionarios gubernamentales en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México (Morena), que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, y tensar aún más la ya de por sí tensa relación entre los dos países”, se lee en la publicación.

Los dos Gobiernos estatales niegan los señalamientos. Sonora dijo que Durazo tiene visa vigente y no ha sido notificado de investigación, mientras Villarreal calificó las acusaciones como falsas y sin una sola prueba que las respalde.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló que de Durazo, se señala que ya colabora con autoridades norteamericanas, y expuso: “Recordemos que Durazo fue secretario de Seguridad de AMLO. ¿Será su García Luna? Cada señalamiento golpea directo a Morena rumbo a 2027”.