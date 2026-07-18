LAYDA NO TIENE NADA QUE INFORMAR, PUES SÓLO HAY RETROCESO, PÉRDIDA DE EMPLEOS Y MÁS INSEGURIDAD: ARCE

-“MC YA ANALIZA TEMAS A DEBATIR EN DESGLOSE DEL V INFORME”

Al revelar que su bancada ya analiza los temas a debatir durante el periodo de comparecencias tras el Quinto Informe de Gobierno, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, destacó que la gobernadora informará lo mismo que en los cuatro años anteriores: “Nada”, porque sólo hay retroceso, pérdida de empleos y más inseguridad.

En las comparecencias, que deben iniciar en la segunda semana del mes de agosto, se escuchará a los secretarios para informar a los campechanos por qué no se han hecho muchas cosas, añadió.

Arce Ontiveros refirió que no sólo interesa a todos conocer lo que pasa en el tema de seguridad, sino también en otros rubros importantes como salud, educación, economía y creación de empleos.