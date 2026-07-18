FUGA SIN CONTROL DESDE HACE 130 DÍAS EN POZO DE PEMEX DESTRUYE LA SALUD, EL GANADO Y LOS CULTIVOS DE FAMILIAS EN LAS CHOAPAS, VERACRUZ

Contrario a lo que afirma Petróleos Mexicanos (Pemex) de que todo es “normal”, la fuga fuera de control desde hace más de 130 días en el pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, devasta la salud, el ganado y los cultivos de las comunidades locales.

Y mientras los habitantes sufren problemas respiratorios y la pérdida de su patrimonio, lo que muestran en 2 videos, la petrolera se muestra indiferente cuando en el plano nacional hay debate sobre la viabilidad y los riesgos de aprobar el fracking.