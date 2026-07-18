DETENCIÓN DE RUFFO ES DISTRACTOR PARA NO HABLAR DE LOS VERDADEROS CABECILLAS DEL HUACHICOL COMO ANDY LÓPEZ, ADÁN Y ROCHA: CORNELIO

-“LA JUSTICIA PRIVILEGIA A FUNCIONARIOS Y PERSIGUE A ADVERSARIOS”

El consejero nacional de Somos México, Róger Cornelio Sosa, acusó al Gobierno Federal de aplicar doble rasero en materia de justicia, pues privilegia a funcionarios y figuras afines a la cuarta transformación, y se ensaña con sus opositores.

El dirigente calificó el caso del empresario y exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, como un distractor para desviar la atención de otros presuntos actos de corrupción.

“De por sí México arrastra un rezago en la aplicación de justicia, pero ahorita vemos una justicia selectiva, pues si eres de la 4T el manto de la impunidad te perdona todo, pero si eres adversario te persiguen hasta por debajo de las piedras”, afirmó.

Para el consejero, es inverosímil, una vacilada la versión oficial que señala a Ruffo Appel como cabecilla del huachicol fiscal y con presuntos vínculos con altas esferas del Gobierno, como la Marina, el Ejército, el SAT, Pemex y la Secretaría de Economía.

No obstante, Cornelio Sosa aclaró que Somos México no mete las manos al fuego por nadie, sino exige respeto al debido proceso y a los derechos humanos de Ruffo, a quien describió como un empresario respetable”. “Ya había un proceso jurídico, legal; que le respeten su dignidad humana. Es una persona de 76 años”, manifestó.

Consideró a Ruffo Appel como un chivo expiatorio, pues su caso sirve como distractor para dejar de hablar de otros políticos señalados por presuntos actos de corrupción, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; así como de las verdaderas cabezas del huachicol fiscal como Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Mario Delgado y el propio Rocha Moya.

Cornelio Sosa cuestionó la falta de credibilidad en las instituciones de procuración de justicia, y aseguró que las acciones del Gobierno Federal lastiman “el prestigio de México como país respetuoso de los derechos humanos, y v¡olenta tratados internacionales”.