SÓLO MORENA NO RECONOCE QUE LA ECONOMÍA ESTÁ MAL: MIGUEL POOL

-“El Gobierno de Layda le quedó a deber a los campechanos”

Los únicos que no reconocen que la economía está estancada y no ha avanzado en los últimos años, son las autoridades estatales, que siguen pregonando números y cifras alegres, criticó el diputado y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Pool Alpuche.

Destacó que todos los organismos empresariales y los ciudadanos afirman que la economía en Campeche no está bien, pues no camina ni avanza.

Además de que hace falta recuperar fuentes de empleo y que la economía mejore, puntualizó Pool Alpuche, se necesita que la Administración estatal haga su trabajo, pero ya está por concluir y le quedó a deber a los campechanos.

El legislador dijo que mientras morena muestra cifras alentadoras, la realidad del ciudadano de a pie es completamente diferente y destacó que esta situación ha sido confirmada por las mismas empresas y organismos que miden el crecimiento económico a nivel nacional y que colocan a Campeche en un sitio preocupante.

Pool Alpuche dijo también que los empleos es otro tema que el Gobierno de Layda le debe a los ciudadanos, ya que la autoridad no ha hecho su trabajo desde que tomó las riendas del Estado y aseguró que este gobierno le quedo a deber a los campechanos.