EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE AGOSTO DE 2025



NADIE ACATA LO QUE MANDA SHEINBAUM.

Es penoso ver que los morenistas no hacen caso ni respetan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras ella indica que deben vivir en una justa medianía, Andy López Beltrán, el hijo del corrupto expresidente, tomó vacaciones de lujo en Japón; el secretario de Educación, Mario Delgado, en Portugal; Ricardo Monreal, coordinador morenista en la Cámara de Diputados, en España y la gobernadora Layda Sansores en Holanda. Todos gozando de los privilegios del poder.



Ya la presidenta había advertido en su visita a Escárcega que no se deberían transportar en camionetas de lujo blindadas, ni rodeados de escoltas y choferes. Sus palabras fueron a dar al cesto de la basura, pues en Campeche los miembros del gabinete y la gobernadora se transportan en esos vehículos, con choferes y guaruras armados. Les valió madre la recomendación de Sheinbaum.



Ahora, a los escándalos de los morenistas viajando lujosamente por el mundo, se suma este nuevo viaje familiar de Layda Sansores, cuyas fotos en el aeropuerto dejan en ridículo a la presidenta, pues son evidencia de que nadie le hace caso. Si una foto dice mas que mil palabras, la foto de Sansores en el aeropuerto solo dice “me vale madre lo que digas Claudia”. ¿O no?



LADY CENSURA, DE PÉSIMA IMAGEN.

Jorge Herrera Valenzuela, columnista de Quadratín, lamenta el “fin de la libertad de prensa en Campeche”, califica a Layda Sansores como “la más prepotente morenista” al tiempo que expone la cargada de “Lady Censura” en contra del periodista Jorge González. Sintetizamos.



“Layda Sansores, Lady Censura, de pésima imagen como mujer, no sabe guardar distancia en el trato con sus semejantes, porque los considera sus súbditos. Tiene una guerra abierta en contra del veterano y respetado colega Jorge Luis González Valdez, advertido de que tendrá un “interventor” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para evitar que el diario o plataforma digital Tribuna publique críticas a la gobernadora… Layda impuso su poder en el medio judicial. Tres juezas han intervenido en el caso, sus sentencias siempre contra el periodista. Sus nombres: Guadalupe Martínez Taboada, Ana Maribel de Atocha Huitz May y Edelmira Jacqueline Cervantes Sánchez. Presidenta Claudia Sheinbaum hay que poner en su sitio a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, pues todavía estará en el poder dos años y los campechanos quieren paz en su territorio.”



El pasado 25 de julio sugerimos la creación de un Registro Nacional de Violentadores de la Libertad de Expresión, que incluya a los políticos, jueces y magistrados que lejos de garantizar el derecho a la información coartan el periodismo con aberrantes propuestas de ley y sentencias que van contra la Constitución. Las juezas mencionadas, junto con Lady Censuras, ya deberían estar inscritas.