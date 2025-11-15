TÓMELO CON CALMA: A 11 AÑOS LA ESTAFA MAESTRA SIGUE EN PROCESO

Por Fernando A. Mora Guillén.

A 11 años la Estafa Maestra sigue en proceso.

Reitera SEP llamado al Diálogo, más de 20 mil escuelas en paro.

Se confronta Noroña con estudiantes.

Esta semana un juez federal, vinculó a proceso a Alejandro Vera, ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, rechazó procesarlo, por lavado de 77.8 millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra.

Desde 2014, iniciaron los procesos ante lo que fue un fraude diseñado estratégicamente, durante las gestiones de Rosario Robles, como Secretaria de Desarrollo Social; y posteriormente de Desarrollo Territorial.

A 11 años, nada se sabe ya de la participación de Emilio Zebadua, y Ramón Sosamontes, a quienes, en su momento, se señaló como los diseñadores de la “Estafa Maestra”, y operadores encargados de involucrar a los sistemas estatales de Radio y Televisión, así como a Universidades e Instituciones públicas, que fueron usadas para el gran desvío de recursos.

Tómelo con interés. – Más de 20,377 escuelas permanecen en paro, ante el movimiento llevado a cabo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta semana.

El Gobierno Federal ha manifestado, que las puertas están abiertas, ante la amenaza de los docentes de boicotear la Copa Mundial de Futbol, a celebrarse en nuestro país en siete meses. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que su administración, no limita la libertad de expresión y manifestación; sin embargo, reitera su disposición de llegar a acuerdos que permitan restablecer las clases, y solventar en la medida de lo posible, las demandas que por más de dos décadas se fueron soslayando y difiriendo.

Tómelo con atención. – Una vez más Gerardo Fernández Noroña, busca dividir y polarizar. En un encuentro con estudiantes de Ciencia Política en Guanajuato, el legislador fue interrumpido por alumnos, al intentar destacar los programas sociales, y proyectos de la Cuarta Transformación.

El Senador pidió respeto tras varias interrupciones, luego de que, ante sus insistencias por promover las acciones de Morena, varios jóvenes se subieron al escenario para increparlo; ante lo que el legislador se burló de ellos, y destacó que les tenía malas noticias, porque aseguró Morena Gobernará Guanajuato, a partir de la siguiente elección de Gobernador.

