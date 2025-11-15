EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

INCAPAZ DE GENERAR EMPLEOS LAYDA.

De acuerdo con los datos más recientes de plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros 10 meses del presente año Campeche ha perdido 9 mil 166 empleos formales y registra la segunda peor pérdida de plazas del país, solo detrás de Sinaloa, donde la presidente Claudia Sheinbaum sigue repartiendo abrazos a los Mayitos y a los Chapitos.

Estos datos del IMSS confirman que Layda Sansores, pese a que hizo campañas 24 años para buscar la gubernatura, nunca tuvo ni la capacidad, ni la estrategia, ni el gabinete adecuado para dinamizar la economía de la entidad, pues la mantiene en constante decrecimiento y ha fracasado en atraer inversiones privadas que procuren empleos formales con prestaciones laborales justas. ¿Por qué? Porque ella, o su familia, o su gabinete, o su jaguar en conjunto generan desconfianza a los inversionistas.

Recordemos que desde que llegó al cuarto piso, Layda Sansores ha beneficiado mayormente a empresas foráneas que tributan en otros estados. De igual manera desplazó a los campechanos para imponer en los altos mandos de su gobierno a una camorra de foráneos. Su administración ha mermado los ingresos locales por todos lados, hasta dejar en condición paupérrima la economía local.

GENERACIÓN Z, LLEGÓ LA HORA DE MARCHAR.

Hoy podremos admirar la fuerza de la juventud campechana en la marcha convocada por el movimiento juvenil Generación Z Campeche, sin colores ni filiaciones políticas. Protestar para exigir a este nefasto e improductivo gobierno mejores resultados no es pecado. Saben que les están robando el futuro y que han sido incapaces de procurarles mejores oportunidades, por lo que pedirles la renuncia es lo mínimo.

No hay seguridad en las calles y colonias, no hay inversión pública ni privada que genere empleos formales que garanticen una jubilación digna, es deficiente la atención médica, continúa el desabasto de medicamentos, la reforma judicial acabó con la justicia y hoy solo tienen dos alternativas: protestar por un mejor país o emigrar a otro que les brinde las oportunidades que aquí les niegan.

Es justo y legitimo el reclamo de la Generación Z. Abramos paso y esperemos que esta sea la primera de muchas marchas que obliguen a quienes gobiernan a dar buenos resultados, o de lo contrario, que renuncien y se larguen. El futuro de la Generación Z ya llegó y no hay tiempo que perder. A lo mejor ellos sí logran un cambio positivo, no como la mierda que resultó ser Morena. ¡Adelante!