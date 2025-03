REPRESIÓN, DESPIDOS Y PROTECCIÓN DE LAYDA PARA MARCELA, EL OTRO SALDO DEL OPERATIVO FALLIDO DE HACE UN AÑO EN KOBÉN (PARTE 2)

LAYDA SE BURLA DE SUS POLICÍAS… “QUE VAYA SU MAMÁ, YO NO“

“Marcela Muñoz Martínez es y seguirá siendo la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana para que no haya confusiones”: Layda Sansores.

Miles de personas salieron a manifestarse para exigir la destitución de la gobernadora Layda Sansores y de la improvisada secretaria de seguridad, Marcela Muñoz tras fallido operativo para trasladar a 8 reos de alta p3ligrosid@d del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Francisco Kobén y donde mujeres policías fueron abusadas sexualmente por reos.

La indignación ante el abuso a sus compañeras y la mala planificación del operativo, detonó un paro de la corporación policíaca, desencadenando una serie de demandas y protestas por parte de los agentes, quienes exigían cambios significativos en sus condiciones laborales.

Con pancartas en mano y con gritos de consignas de ¡fuera marcela!, ¡policías no están solos!, miles de ciudadanos marcharon por el malecón de la ciudad hasta llegar al palacio de gobierno exigiendo el cese de la secretaria de seguridad y de la misma gobernadora.

De igual forma, elementos de la Policía Estatal reclamaron la destitución de Antonio Sardán Solís, director de la corporación, a quien acusan de haber enviado a policías de la división “Mujer Valiente” al reclusorio sin darles mayor información sobre lo que ocurría al interior del penal.

En uno de sus programas ridículos del Martes del Jaguar, Layda Sansores minimizó las peticiones de diálogo: “Me dicen vas a ir, mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir”, advirtió.

Además les dejó en claro que la funcionaria de seguridad no sería removida de su cargo.

“No se confundan, la secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad, no se confundan. Es una decisión del gobierno y no hay ninguna duda. El trabajo que ha hecho Marcela es reconocido en todo el país”, aseguró.

La inconformidad existe en la población debido a las reacciones de la gobernadora, en la que le faltó humanidad, tacto, seriedad y compromiso para abordar la situación.