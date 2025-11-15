APEDREAN 4 TRÁILERES EN LA CAMPECHE-MÉRIDA, POR BACABCHÉN; CONDUCTORES TEMEN SEA ESTRATEGIA PARA OCASIONAR ACCIDENTE Y RAPIÑAR CARGA

Bacabchén, Calkiní.- En lo que los conductores temen podría tratarse de nuevo modus operandi para originar accidentes y saquear cargamentos, en las primeras horas de hoy sábado 15 de noviembre 4 tráileres fueron apedreados en la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura de Bacabchén, Calkiní.

Los afectados relataron que no frenaron, sino continuaron su camino hasta llegar a zona iluminada, ante lo cual hicieron un enérgico llamado a las autoridades a reforzar la vigilancia.