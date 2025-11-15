EN REDES: ¿QUÉ CREEN RAZA?, EL GOBIERNO SE ALISTA PARA COBRAR EL KO’OX Y SERÍA A PARTIR DE ESTE 15 DE DICIEMBRE: ASÍ ES CAMPECHE NOTICIAS

En una publicación a través de sus redes sociales, la página Así es Campeche Noticias dio a conocer que la Artec instaló equipos para “controlar ascensos y descensos” o cobrar en el Ko’ox mediante las tarjetas, lo que estimó iniciaría el próximo 15 de diciembre, lo que también generará caos porque mucha gente no sabe usarlas.

El texto señala: “La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de #Campeche (Artec), en colaboración con la empresa Viden, instaló equipos “para el control de ascensos y descensos de pasajeros”, como le llamaron para no usar la palabra cobro, pues esos equipos servirán para el control del acceso a través de un lector de tarjetas. El director general de Artec, Eduardo Zubieta Marco, dijo que de las 122 unidades que conforman la flota vehicular, un total de 97 ya se encuentran listas”.

Y agrega: “Aún no hay fecha oficial para el inicio del cobro, y como están las cosas no creo que el Gobierno se atreva a hacerlo antes de arreglar el desastre y apaciguar las colonias. Pero este medio supo que tentativamente el 15 de diciembre comenzaría el pago del pasaje. Lo que sí es un hecho es que, si ya de por sí es tedioso llegar, hacer fila y subirse al Ko’ox, imagínense cuando cada pasajero tenga que pasar su tarjeta, uno por uno, y luego lidiar con quienes no están acostumbrados a la tecnología o no saben utilizarla”.