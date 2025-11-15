INEPTO Y CHISTOSITO

Fue compromiso de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Tía, dejar las calles en buen estado para que pudieran circular los camiones chinos…

Reapareció el joven director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, el junior Eduardo Zubieta Marco, para acusar al Ayuntamiento de ser culpable de las nuevas rutas, de los transbordos y de los paraderos mal ubicados, “porque tiene la ciudad llena de baches”.

–“Ya ni la burla perdona, comentó el bolero don Memín. Y qué pena por ellos, ya no saben cómo salir de ese embrollo en que solitos se metieron, no buscan a quién culpar de sus torpezas, y prefieren caer en el ridículo, en lugar de armarse de valor y corregir las fallas. Eso, se llama soberbia y terquedad” aseveró.

–“El jovencito Huayo Zubieta anda con la cola entre las patas, y a punto de recibir una patada en salva sea la parte para sacarlo del equipo gobernante, ya que solo ha demostrado ineptitud, terquedad, soberbia y ceguera ante los hechos evidentes de que hubo pésima planeación. Si quiere culpar a la alcaldía por los baches y el alumbrado, adelante, pero que recuerde que fue compromiso de la Secretaría de Obras del Gobierno dela Tía, dejar las calles en buen estado para que pudieran circular los camiones chinos”.

–“Ni al caso con lo que dijo ese chamaquito caprichoso, berrinchudo y grosero, apuntó don Julián. Si las cosas en el transporte no funcionan, es por su absoluta responsabilidad y la solución es muy sencilla: si no puede con el paquete, renuncie y que se regrese a la comodidad de seguir trabajando al amparo de su papi. Ya demostró con creces que para servidor público no nació. ¡Que se largue por donde vino!” exigió.

–“Hay que entender la desesperación del Gobierno dela Tía porque la irritación popular no ha bajado de tono, observó el poeta Casimiro. Cada vez son más las colonias y unidades habitacional que bloquean calles y retienen autobuses para exigir que se corrijan los errores, y ninguna de las propuestas del Gobierno ha funcionado. Por eso lo más fácil es culpar a otros de los errores propios, así han sido siempre” aseguró.

–“Pues que les quede claro de una vez, al retó doña Chela, que el pueblo no está para esos chistecitos y ocurrencias tipo Huayito Zubieta. O se arreglan las cosas o seguimos tomando calles y reteniendo autobuses. Ahora sí estamos dispuestos a hacerle sentir el rigor de lo que tanto pregonaban: el pueblo pone y el pueblo quita; con el pueblo todo, sin el pueblo nada; tontos son los que creen que el pueblo es tonto. Y si no atienden nuestros reclamos, que jamás descansen los gobernantes” remató.