sábado, noviembre 15, 2025
Lo último:
Nacionales

CON PANCARTAS CON LEYENDAS COMO “FUERA NARCOGOBIERNO”, MARCHISTAS INICIAN RECORRIDO DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA HACIA EL ZÓCALO DE LA CDMX

Al grito de “Queremos paz” y portando pancartas con leyes como “Fuera narcoGobierno, asesino, mentiroso, ratero, Morenarco”, “Paz y seguridad”, “Se ve, se siente, el pueblo está presente” y “Todos somos Carlos Manzo”, la marcha de la Generación Z inició su recorrido en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Acercándose a un centro amurallado con enormes vallas de metal, también hay gente en sillas de ruedas portando fotografía del extinto alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a quien en otro cartelón le pusieron “Héroe de México”.

También te puede gustar

REPORTERA CONFRONTA A SHEINBAUM POR LUJOS Y NEPOTISMO EN LA 4T, Y LA PRESIDENTA DESVÍA EL TEMA CON CRÍTICAS A LA DERECHA

Claudia Sheinbaum renuncia como jefa de gobierno de Cdmx

HAY NEXOS DEL “MAYO” ZAMBADA CON AMLO, DE ACUERDO CON UN REPORTAJE PERIODÍSTICO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *