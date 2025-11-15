CON PANCARTAS CON LEYENDAS COMO “FUERA NARCOGOBIERNO”, MARCHISTAS INICIAN RECORRIDO DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA HACIA EL ZÓCALO DE LA CDMX

Al grito de “Queremos paz” y portando pancartas con leyes como “Fuera narcoGobierno, asesino, mentiroso, ratero, Morenarco”, “Paz y seguridad”, “Se ve, se siente, el pueblo está presente” y “Todos somos Carlos Manzo”, la marcha de la Generación Z inició su recorrido en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Acercándose a un centro amurallado con enormes vallas de metal, también hay gente en sillas de ruedas portando fotografía del extinto alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a quien en otro cartelón le pusieron “Héroe de México”.