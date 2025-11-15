FALTA DE PROMOCIÓN, IMPROVISACIONES EN LA SECRETARÍA Y POBRE CONECTIVIDAD AÉREA Y CARRETERA TIENEN EN CRISIS AL TURISMO: ILIANA PÉREZ

La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Ciudad del Carmen, A. C., Iliana Pérez Herrera, advirtió que el sector turístico continúa sumido en una profunda crisis derivada de la falta de promoción y del debilitamiento de las conectividades aérea y terrestre hacia la Isla, problemática que se ha agudizado por los recientes cambios en la Secretaría de Turismo estatal, pues aunque reconoce la disposición de la nueva titular para trabajar por Carmen, aún no tiene pleno conocimiento de los proyectos, avances y gestiones que se venían consolidando desde administraciones anteriores, lo que frenó el impulso que ya se había logrado.

Expuso que con el anterior titular de Turismo, Mauricio Arceo, ya había una ruta de trabajo que incluía campañas en aeropuertos nacionales y promoción para colocar a Carmen en el mapa turístico, pero con su cambio los esfuerzos quedaron detenidos y hasta ahora no se han retomado. “El turismo no se dirige con improvisaciones ni con decisiones aisladas, pues requiere experiencia, continuidad y conocimiento profundo del territorio”, sentenció.

Pérez Herrera sostuvo que la prioridad inmediata para rescatar al sector es la promoción, pues aunque la Isla tiene infraestructura hotelera, gastronomía, atractivos naturales y servicios de calidad, el destino no es conocido fuera de la región, pues incluso muchos viajeros confunden a Ciudad del Carmen con Playa del Carmen, lo que evidencia un vacío promocional.

El otro gran obstáculo, continuó, es la pobre conectividad, pues los vuelos actuales siguen respondiendo a necesidades petroleras y no turísticas, y en este sentido se necesitan aerolíneas de bajo costo o con tarifas accesibles, y a esto se suma el deterioro de las carreteras, especialmente hacia Villahermosa, donde constantes cierres, baches y accidentes vuelven riesgoso el traslado y desincentivan la llegada de visitantes, ante lo cual urge que el Gobierno del Estado impulse la construcción de una autopista moderna en el tramo Isla Aguada–Champotón, para garantizar el flujo turístico y comercial.