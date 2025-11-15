PEMEX NO HA ENVIADO EL ASFALTO QUE DONARÁ: BIBY

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, confirmó que hasta ahora no han recibido el asfalto donado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para pavimentación, y que se espera sea hasta diciembre, como ocurrió el año pasado. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que desde septiembre se realizan labores de bacheo y que está por iniciar la atención a las juntas municipales.

Además, expresó que las calles y avenidas que recorre el Ko’ox serán atendidas por Obras Públicas del Gobierno del Estado, para no duplicar recursos.