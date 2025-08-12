HUYE UNO Y DETIENEN A DOS EBRIOS EN RIÑA POR GORRA EN EL CENTRO

San Francisco de Campeche.- Un hombre logró escapar y dos más fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) este martes, luego de protagonizar una riña en pleno centro de la ciudad presuntamente por el robo de una gorra.

El hecho ocurrió minutos antes de las 11:00 horas en el cruce de las avenidas Gobernadores y Baluarte, a la altura del barrio de San Pedro, donde tres hombres, visiblemente alcoholizados, discutían a gritos y empujones. En medio del altercado, uno de ellos huyó, mientras los otros dos continuaban reclamándose la prenda.

Testigos de la escena alertaron al número de emergencias 9-1-1, lo que permitió la llegada de uniformados que revisaron las pertenencias de los detenidos. En la mochila de uno se hallaron varios objetos cuya procedencia no pudo acreditar; el otro insistía en que le devolvieran la gorra que le habían arrebatado minutos antes.

Ambos fueron esposados y trasladados ante el juez cívico. Uno de ellos, acompañado por su pareja y un menor, suplicó que no lo arrestaran, alegando que acababa de salir de prisión.

El tercer implicado no fue localizado.