ASEGURA REHN QUE OBRAS PÚBLICAS REALIZÓ 97 OBRAS POR MIL 236 MILLONES 249 MIL PESOS, Y QUE EL 88% DE LOS CONTRATOS FUE PARA EMPRESAS CAMPECHANAS

San Francisco de Campeche .- Durante su comparecencia ante los legisladores locales, Bernhard Rehn, encargado de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, informó que en el 2024 se realizaron 97 obras con inversión de mil 236 millones 249 mil pesos, y que se reportó un avance financiero del 6.14 por ciento.



El funcionario aseguró que el 88 por ciento de los contratos fue para empresas contratistas locales.



Específico que en el periodo informado, se realizaron 28 obras públicas, 6 comisarías, 4 edificios públicos, 9 canchas, 9 parques con inversión de 124 millones de pesos; 57 obras de comunicaciones en carreteras, con 442.5 millones de pesos, y trabajos en convenio fueron por un monto de 657.5 millones de pesos.

El funcionario de origen austriaco también dijo que la Capae realizó 40 acciones por 150 millones 646 mil 829 pesos.



Por otra parte, detalló que el Plan Nacional Hídrico aportará mil 380 millones de pesos consistente en la construcción de la red de distribución de agua potable en Xpujil y al acuífero de San Francisco de Campeche, así como la sustitución de tuberías de Chiná a la colonia Jardines.