martes, agosto 12, 2025
Lo último:
Locales

EN REDES: CAMPECHE ESTÁ EN LA LONA ECONÓMICAMENTE Y EN EL INFORME NO SE HABLÓ DEL ADEUDO DE PEMEX A PROVEEDORES: NELLY MÁRQUEZ

Publicad0rTelemar

Al señalar que platicaría un poquito del tema del IV Informe de la gobernadora Layda Sansores, la panista Nelly Márquez Zapata aseveró que Campeche está en la lona económicamente, y criticó que no se haya dicho nada sobre el adeudo de Pemex a proveedores de Carmen.


A través de un video que subió a sus redes sociales, Márquez Zapata subrayó que el impago de Pemex coloca en un problema enorme y muy delicado a los proveedores carmelitas.
Por otro lado, continúa, sí hablan de que van a desazolvar el puerto de Laguna Azul, ahí en Carmen, pero ¿creen que con esto se soluciona el problema tan grave que tenemos de estar en el último lugar en el país del producto interno bruto? O sea, Campeche está en la lona económicamente.

También te puede gustar

Valora INAH mejorar el acceso al Fuerte de San Miguel

telemarwebmaster_gs2m70wg

Por día del padre panteones abrirán de 8 am a 4pm

telemarwebmaster_gs2m70wg

ASECAM no debe ser omisa, pues sería corrupta: Medina

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *