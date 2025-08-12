EN REDES: CAMPECHE ESTÁ EN LA LONA ECONÓMICAMENTE Y EN EL INFORME NO SE HABLÓ DEL ADEUDO DE PEMEX A PROVEEDORES: NELLY MÁRQUEZ

Al señalar que platicaría un poquito del tema del IV Informe de la gobernadora Layda Sansores, la panista Nelly Márquez Zapata aseveró que Campeche está en la lona económicamente, y criticó que no se haya dicho nada sobre el adeudo de Pemex a proveedores de Carmen.



A través de un video que subió a sus redes sociales, Márquez Zapata subrayó que el impago de Pemex coloca en un problema enorme y muy delicado a los proveedores carmelitas.

Por otro lado, continúa, sí hablan de que van a desazolvar el puerto de Laguna Azul, ahí en Carmen, pero ¿creen que con esto se soluciona el problema tan grave que tenemos de estar en el último lugar en el país del producto interno bruto? O sea, Campeche está en la lona económicamente.