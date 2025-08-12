Carroñeros

Vivimos en una sociedad polarizada por culpa del propio Gobierno. Al menos en esta Administración nunca se ha trabajado a favor de la paz, la concordia y el respeto mutuo.

“Es increíble que mientras la Tía gobernanta se queja de violencia política en razón de género, y que distraiga y desperdicio el tiempo en que debería estar trabajando, parta litigar en los tribunales, al mismo tiempo ordene a los matraqueros y voceros oficiales a su servicio, que se ensañen contra sus adversarios políticos y que hagan exactamente lo que ella considera que es incorrecto” reflexionó el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Se llama incongruencia, hipocresía y doble cara” le respondió el bolero don Memín, luego de leer las notas de la amplia cobertura que las páginas digitales le dieron al percance vial que tuvo una funcionaria municipal guinda, a quien intentan presentar como si hubiera estado manejando en estado de ebriedad.

–“Eso es actuar con mala leche, opinó a su vez doña Chela, al repudiar que por un lado la gobernanta exija respeto, y por otro ordene a los sicarios de la información que están a su servicio, que difamen y desprestigien a sus adversarios políticos.

–“Circula en las redes una fotografía de una nota donde se ataca a la alcaldesa, la bella Bibiana, y en la parte inferior del texto hay una leyenda que dice: ‘publicidad pagada por el Gobierno del Estado’ y con ello se demuestra que los funcionarios estatales tienen metidas las manos en las campañas mediáticas contra sus adversarios. Ofenden. Insultan, difaman y calumnian a sus enemigos, pero cuando les devuelven la ofensa, van de llorones a los tribunales acusando violencia mediática. Son malos y chechones” externó indignado el viejo don Julián.

–“Es una conducta lamentable, añadió el poeta Casimiro, por un lado arrojan la piedra y por otro lado se sienten ofendidos y agraviados. Lo que no saben es que el pueblo se percata totalmente de esa hipócrita actitud y lo señalan públicamente en las redes. También amenazan con el voto de castigo el día de las elecciones” subrayó.

–“Vivimos en una sociedad polarizada por culpa del propio Gobierno. Al menos en esta Administración nunca se ha trabajado a favor de la paz, la concordia y el respeto mutuo. Quieren tener a la sociedad dividida, porque así ellos pueden cometer sus fechorías impunemente, lamentó el bolero don Memín.

–La solución es pagarle con la misma moneda, sugirió doña Chela. Que los funcionarios municipales que han sido calumniados recurran también a los tribunales, y que obliguen a los jueces a impartir justicia de manera imparcial. No solamente los adversarios de la Tía merecen sanción sino todos aquellos que incurran en violaciones a la ley” exigió.