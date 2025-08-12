“¡CLARO QUE NO LES HACEMOS CASO!”, ADMITE NOROÑA SOBRE CONSULTAS POR LA REFORMA JUDICIAL
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que, durante el parlamento abierto sobre la reforma judicial, la mayoría oficialista no tenía intención de modificar su postura, sin importar las opiniones recibidas. “¡Claro que no les hacemos caso, nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción!”, afirmó.
Aceptó que las consultas sobre la reforma al Poder Judicial fueron solo un montaje y que no cambiarán “ni una coma” del proyecto impulsado por Morena, pese a la opinión pública. Señaló que ejercen la mayoría legislativa con base en su “visión de país” y el “proyecto de nación” que representan.