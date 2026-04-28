AMÍLCAR OLÁN EN EL CENTRO DE UNA RED DE CORRUPCIÓN Y HUACHICOL FISCAL

Amílcar Olán, vinculado a Andrés Manuel López Beltrán, está en el centro de una extensa investigación sobre corrupción y huachicol fiscal que involucra a varias empresas fachada utilizadas para evadir impuestos y blanquear dinero. La corporación Ikon Midstream, cateada el 16 de abril en Houston, facilitó la exportación ilícita de gasolinas y diésel a México a través de aceites, con la complicidad de Pemex y otros actores clave como López Beltrán, Daniel Asaf y Marcos Herrería.

Las autoridades norteamericanas están rastreando estos contratos criminales relacionados con el tráfico de energéticos hacia México. La red de Olán incluye varias empresas, entre ellas Romedic S.A. de C.V., que ha sido contratada por el IMSS y gobiernos morenistas para la compra de medicamentos.

También se detectaron vínculos con empresas como Grupo Watashi y Licksax, que están protegidas por el SAT, y se investiga el lavado de dinero a través de propiedades en países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.