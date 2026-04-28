SE OPONE LENIA BATRES A QUE EL IMSS ESTÉ OBLIGADO A CUBRIR INSUMOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿MINISTRA DEL PUEBLO?

La autodenominada “ministra del pueblo” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, se pronunció en contra de invalidar una parte del reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que excluye la entrega gratuita de prótesis, lentes, audífonos e implantes cocleares.

El artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas excluye varios insumos: anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, y prótesis y órtesis externas.

El caso viene de un amparo relacionado con niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, y la Corte había considerado que negar estos insumos podía afectar su derecho a la salud y a la seguridad social.

La declaratoria busca que esa exclusión dejara de aplicarse de forma general, pero según Lenia Batres, el problema es que no puede eliminarse solo para un grupo, pues tendría efectos para toda la población derechohabiente.

También argumentó que el IMSS no tiene condiciones materiales ni financieras para garantizar esos insumos de forma generalizada, ante lo cual propuso que el acceso sea revisado caso por caso con criterios médicos, recursos disponibles y reglas del sistema de salud.