MORENA DESTRUYÓ LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA: KARLA TOLEDO; PROPONE GARANTIZARLE AL MENOS EL 40% DE COMPRAS EN VEZ DE OCURRENCIAS

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Toledo Zamora, acusó al Gobierno Federal y a la bancada de Morena de desatender los verdaderos problemas del sistema de salud pública en México, al priorizar iniciativas improvisadas en lugar de fortalecer la producción nacional de medicamentos y equipo médico.

“Desde hace un par de meses he insistido en la importancia de garantizar que al menos el 40 por ciento de las compras del sector salud se hagan con farmacéuticas mexicanas, para rescatar a una industria que este Gobierno decidió destruir. Tuvieron la oportunidad de hacerlo hace cinco meses, pero prefirieron seguir aprobando ocurrencias del Ejecutivo”, señaló la legisladora campechana.

Toledo Zamora propuso que ese mismo porcentaje de compras nacionales se aplique también a los dispositivos médicos, con el fin de impulsar a las empresas mexicanas que fabrican, diseñan, reparan y mantienen equipos hospitalarios. “Cada peso invertido en empresas mexicanas se queda en México, genera empleos, fortalece la economía local y reduce la dependencia del extranjero. Eso es apostar por nuestro país”, subrayó.

La legisladora explicó que optar por dispositivos médicos nacionales representa beneficios tangibles para los hospitales, pues las refacciones están disponibles de inmediato, las reparaciones se hacen en el país y los costos se reducen al eliminar intermediarios y sobreprecios. “Todo eso se traduce en una mejor atención hospitalaria, con menor gasto y más vidas salvadas”, afirmó.

Criticó además que, bajo el falso argumento de combatir la corrupción, el actual Gobierno rompió contratos con empresas mexicanas del sector salud, lo que provocó un colapso en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos. “Hoy tenemos un sistema colapsado, con desabasto histórico, hospitales sin equipo para emergencias y médicos que trabajan con lo mínimo. Todo por decisiones políticas equivocadas”, expresó.

Toledo Zamora lamentó que el Ejecutivo federal siga comprando productos a empresas extranjeras en lugar de fortalecer la capacidad productiva del país. “El gobierno federal los tiene olvidados; le compra a otros países lo que podríamos producir mejor aquí. Con eso no solo se pierde dinero, se pierden empleos, se pierde desarrollo y, sobre todo, se pierde salud para los mexicanos”, concluyó.