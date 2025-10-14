EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 DE OCTUBRE DE 2025

LLEGARON TODAS, A GOBERNAR PEOR.

En opinión de Juan Alfonso Mejía López, el mensaje de Claudia Sheinbaum de “no llegué yo, llegamos todas”, lejos de enriquecer la política con mayor participación del género femenino, exhibe una crisis de representación, pues “ocupar un cargo solo tiene sentido si se traduce en justicia, no en repetir la impunidad con otro rostro”. Y cuestiona, “llegamos todas, ¡¿para qué?!” Pues en vez de abrir espacio a la justicia, se han convertido “en una pieza más de la maquinaria que silencia”.

Y el ejemplo negativo tenía que salir de casa: “En Campeche, Layda Sansores es un caso aparte. Se presentó como irreverente, pero terminó como autoritaria: intolerante con la prensa, enemiga de la libertad de expresión, derrochadora con recursos públicos, se dedica a golpear a sus adversarios. Es la caricatura del poder que antes criticaba.” Sin duda, ha sido igual que los priístas de los 60s: represora, autoritaria, corrupta y mentirosa.

Mejía López lamenta que el género femenino, “lejos de corregir a la clase política, la ha dejado desnuda… gobiernan con los mismos vicios de siempre: corrupción, clientelismo, autoritarismo… el problema no era solo de hombres, sino del sistema que ahora ellas también sostienen… un sistema que no cambia aunque cambie de género… Llegaron todas… para gobernar igual o peor. Qué Pena”.

SHEINBAUM DEJA IMPUNE HUACHICOL.

La mejor muestra de que las mujeres llegaron al poder para gobernar igual o peor la tenemos en el huachicol fiscal, el mayor saqueo perpetrado a México en su historia, que supera los 500 mil millones de pesos, y en el cual están involucrados el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos López Beltrán, el senador Adán Augusto López Hernández, la Marina y varios políticos de Morena… y todos siguen impunes.

La presidenta anunció que alista 14 laboratorios para combatir el huachicol fiscal, pero no procede en contra de los corruptos morenistas malditos involucrados en el descomunal saqueo. La semana pasada que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó una transferencia de ¡3 mil millones de pesos! a un banco de Suiza, realizada por la red empresarial de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y Sheinbaum aún no dice nada. ¿De dónde sacó tal fortuna?

Eso sí, la semana pasada en su mañanera, Claudia Sheinbaum exhibió su “corrupción, clientelismo y autoritarismo” al afirmar que los terrenos expropiados a Alejandro Moreno eran producto del lavado de dinero, cosa que es mentira pues ya Layda Sansores aseguró que no tiene pruebas de ello. Es evidente que busca desviar la atención para brindar impunidad a los saqueadores del huachicol fiscal, porque ella es parte del sistema “que no cambia, aunque cambie de género”.