CAMPECHE: LA ARTEC YA DEBE DAR RESULTADOS Y OPTIMIZAR LA MOVILIDAD: ALEJANDRO RISUEÑO

Sobre la situación en el transporte público, Alejandro Risueño Rivas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche señaló que el sistema de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), creado para mejorar la movilidad en la entidad, ha enfrentado múltiples cuestionamientos.

Y es que actualmente, 102 camiones adquiridos para el proyecto permanecen fuera de operación, lo que ha generado una demanda ciudadana importante para que se implementen soluciones efectivas.

“Es necesario que las inversiones realizadas comiencen a dar resultados y que se optimice la movilidad, ya que esto impacta directamente en la productividad y en la calidad de vida de los ciudadanos”, comentó el líder empresarial.