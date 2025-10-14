“¡QUE ME METAN A LA CÁRCEL!”; ALCALDE DE POZA RICA ADMITE QUE NO SE CONSTRUYÓ EL MURO DE CONTENCIÓN DEL RÍO CAZONES

Tras el desbordamiento del río Cazones que dejó severas afectaciones en Poza Rica, salió a la luz un video donde el alcalde Fernando “El Pulpo” Remes admite públicamente que el muro de contención que debía proteger a la población nunca fue construido. En la grabación, el edil reconoce entre risas e ironía: “ha de haber habido presupuesto para ellos y se lo fregaron, ni modo, me están grabando, que me metan a la cárcel, pero estoy seguro que no lo terminaron”.

El proyecto, destinado a reforzar uno de los brazos del río, contaba con un presupuesto de catorce millones de pesos, pero de acuerdo con los informes, apenas registró un avance del diez por ciento. La revelación del alcalde ha provocado indignación entre los habitantes, quienes acusan negligencia y posible corrupción en la administración municipal, mientras el municipio enfrenta los estragos de las inundaciones.

Fuente: Político MX