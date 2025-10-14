martes, octubre 14, 2025
Locales

CAOS VIAL Y DAÑOS MATERIALES POR CHOQUE DE AUTO CONTRA CAMIONETA NUEVA

EL CONDUCTOR RESPONSABLE NO GUARDÓ SU DISTANCIA

Sólo daños en percance vial registrado sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda por Filiberto Qui Farfán, luego de que el conductor del vehículo Honda no guardó su distancia y colisionó contra la góndola de una camioneta nueva y sin placas, cuyo conductor detuvo su marcha dando aviso al número de emergencia.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal para abanderar la zona ante el caos vial que se generó y escuchar la versión de los involucrados, quienes decidieron llegar a un acuerdo a través de una aseguradora.

