miércoles, abril 22, 2026
Lo último:
Locales

EMPATAN PABLO Y ELISEO POR LA GUBERNATURA EN ENCUESTA DE C&E RESEARCH; HACIA CONTIENDA CERRADA EN 2027

De acuerdo con una encuesta publicada el pasado 20 de este mes de abril por C&E es Campaigns & Elections México, conocida también como C&E Research, si los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano a la gubernatura fueran Pablo Gutiérrez Lazarus y Eliseo Fernández Montúfar, habría empate con el 38.7 de preferencia.

La pregunta del sondeo fue: “Si estos fueron los candidatos que aparecieran en la boleta para elegir gobernador en 2027, ¿por quién votaría?”, y muy rezagados aparecen el priísta Christian Castro Bello y la panista Nelly Márquez, con 3.2% y 2.2, respectivamente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *