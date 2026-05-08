“ES ATROZ LA VIOLENCIA EN CALAKMUL”, LAMENTA ABIGAIL GUTIÉRREZ

La presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Abigail Gutiérrez Morales, calificó como “totalmente atroz” la ejecución de cuatro personas en Calakmul y dos más en Escárcega, hechos que volvieron a generar preocupación por el incremento de la violencia en Campeche.

La legisladora señaló que será necesario esperar el avance de las investigaciones para conocer los motivos que originaron los ataques registrados en ambos municipios.

Gutiérrez Morales sostuvo que la inseguridad debe atenderse de manera integral y consideró que en las acciones para enfrentar la violencia deben participar tanto las autoridades como la ciudadanía.