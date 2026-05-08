TRUMP ASEGURA QUE LOS CARTELES “GOBIERNAN MÉXICO” 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los cárteles del narcotrafico “gobiernan México”, situación que, según dijo, permite el ingreso de grandes cantidades de drogas ilegales hacia territorio estadounidense.

Trump sostuvo que, aunque su administración logró reducir en un 97 por ciento el tráfico de drogas por vía marítima, los estupefacientes continúan entrando a Estados Unidos por tierra a través de la frontera mexicana.

El mandatario estadounidense insistió en que el narcotrafico sigue representando una amenaza grave para su país y reiteró la necesidad de mantener medidas estrictas en materia de seguridad fronteriza.