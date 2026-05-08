TRAS SEIS EJECUCIONES, DIPUTADO EVITA RESPONSABILIZAR A LA SPSC Y PIDE “REDOBLAR ESFUERZOS”

Luego de las seis ejecuciones registradas durante las primeras horas de este día en Calakmul y Escárcega, el diputado local Carlos Ucán Yah, calificó los hechos como “lamentables”, aunque evitó responsabilizar directamente a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) por la ola de violencia.

Ucán Yah atribuyó parte de los hechos violentos a conflictos familiares y problemas sociales. “En algunos casos fue un tema de riña entre familiares y eso no lo controla ningún gobierno. Tiene que ver con los valores morales en el seno de las familias”, expresó.

“No podemos culpar a ninguna secretaría de los hechos que suceden”, declaró el legislador, quien reconoció que la SSP cuenta con facultades y responsabilidades, pero sostuvo que la dependencia “está trabajando conforme a lo que marca su norma”.