POR EL CALOR Y EL MUNDIAL DE FÚTBOL, SEP MOVERÍA EL REGRESO A CLASES AL 17 DE AGOSTO

• Aunque Sheinbaum habló solo de una propuesta, Mario Delgado reiteró que el último día de clases sería el 5 de junio.

La fecha de regreso a las aulas también podría modificarse dentro de los ajustes que analiza la Secretaría de Educación Pública por las altas temperaturas y el Mundial de Fútbol.

Al recalcar que la propuesta es que este 5 de junio sea el último día de clases, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que van a checar la fecha de regreso, planteada actualmente para el 17 de agosto.

La declaración del funcionario fue durante el evento “Clase Masiva de Matemáticas”, realizado en una primaria de Hermosillo, donde también precisó que por labores administrativas los maestros saldrían el 12 de junio.

Ante la pregunta sobre cómo afectaría dicha medida el rezago educativo, respondió que revisarán la fecha de regreso a las aulas, “para que haya el máximo aprovechamiento”.