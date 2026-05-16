EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE MAYO 2026

LAYDA DESMIENTE PROBLEMA EN PUNTA XEN.

El pasado viernes reportamos la presencia de manchas de chapopote en Punta Xen, derivadas del gigantesco derrame de petróleo en una plataforma de Pemex. El problema, dijimos, era que el hidrocarburo se localizaba cerca del campamento tortuguero, lo cual encendió focos rojos en agrupaciones ecologistas porque inicia la temporada de anidación. Ninguna autoridad ha atendido la contingencia y lo que es peor, ahora Layda Sansores la desmiente.

Alega la gobernanta que el Colegio de la Frontera Sur realizó análisis bioquímicos de las muestras enviadas por la Secretaría de Marina (la misma que aún no aclara su participación en el fraude del huachicol fiscal), las cuales “comprobaron que se trataba de una especie de arcilla”. Pero ¿cómo saber si esas muestras eran las mismas que denunciaba el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche (CCTC)?

Fueron varias brigadas del CCTC las que alertaron sobre las manchas de petróleo fresco en las playas de la entidad. ¿Por qué miente Layda Sansores? ¿Acaso le da miedo exigir a Pemex la limpieza de sus derrames? Porque en las dos décadas que fue senadora y diputada federal fue incapaz de impugnar la “fórmula maldita” de Pemex de la que tanto reniega ahora. ¿Cínica o miedosa?

LA REUNIÓN URGENTE CON LOS GOBERNADORES.

El jueves la presidente Claudia Sheinbaum convocó a los gobernadores a una reunión urgente en Palacio Nacional, argumentando otra vez que era para revisar la implementación del programa IMSS Bienestar —el cual realmente va de mal a peor—, pero fue mentira. La realidad, nos cuentan, es que los llamó por el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, denunciado por sus nexos con el Cartel de Sinaloa por el gobierno de los Estados Unidos.

¿Qué tiene tan nerviosa a Sheinbaum que ha rayado en la ridiculez por encubrir a Rocha Moya? Ayer el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, fue detenido en Europa y acordó entregarse a las autoridades estadounidenses. En paralelo, detuvieron en Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida. Piensa mal y acertarás, dice el refrán. ¿Los detuvieron o se entregaron?

Es evidente que sus vidas corrían peligro en México y que su única alternativa para continuar con vida era entregarse y enfrentar el proceso legal. Recordemos que dos de los implicados en el huachicol fiscal murieron misteriosamente en “accidentes” tras ser denunciado el fraude. Si Claudia Sheinbaum quería pruebas, no tardará en tenerlas. La pregunta es, ¿qué hará después? ¿Entregará a Rocha o seguirá encubriéndolo?