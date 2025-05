CAMPECHE: ARBITRARIO EXPROPIAR AUTOS Y MOTOS Y CANCELAR LICENCIAS DE CHOFER, ADVIERTEN; LAYDA ESTÁ MAL ASESORADA

Para el diputado local Jorge Salim Abraham Quijano, en el caso de la expropiación de automóviles y motocicletas que ingresen a los corralones de la Secretaría de Seguridad Pública, anunciada por la gobernadora Layda Sansores, “es una decisión arbitraria, que lesiona a la gente”, al igual que la cancelación de las licencias de chofer que tiene que ser por mandato judicial.



Lamentablemente –sentenció–, tal y como lo hemos visto desde el inicio de la administración estatal, a la mandataria estatal la asesoran mal, está rodeada de gente que no le dice la verdad ni le da argumentos.

Y subrayó: “Toman decisiones arbitrarias pensando primero en beneficiarse el Gobierno, antes que beneficiar a la ciudadanía y a la sociedad”.



“No podemos perjudicar a la sociedad, tenemos que hacer políticas públicas pensando en defender el patrimonio de las y los campechanos, y no en perjudicarlos. No nada más es el tema de que se quieren quedar con los vehículos, porque si la gente no ha sacado el vehículo del corralón es por falta de dinero, ya que implica pagar la multa, la grúa y la estancia en el corralón, no hay quincena que aguante con los salarios que tenemos en el Estado. Hay que pensar en el patrimonio de los ciudadanos”.



Y por el otro lado –sentenció Abraham Quijano –, también sale el subsecretario de seguridad pública, un funcionario de los allegados a Marcela Muñoz, diciendo que también van a revocar licencias de chofer, que tienen la facultad, pero “no leen la ley completa, pues tiene que haber una orden judicial, no puede ser por decisión propia, tiene que haber un mandato de un juez”.



Necesitamos que realmente concienticen y capaciten a los funcionarios del Gobierno del Estado. “Porque acuérdese que la falta de capacidad para un cargo también es corrupción. Y que asesoren bien a la gobernadora, para que no se exponga en los Martes del Jaguar”.



A los campechanos que pudieran resultar afectados de llegar a realizarse lo dicho por la gobernadora, Abraham Quijano les pidió no dejarse, sino presentar las denuncias y quejas correspondientes.