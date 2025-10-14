GOBERNADORA VIOLA EL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL AL ADOCTRINAR NIÑOS DE PRIMARIA

En la primaria Niños Héroes de Colonial Campeche, la gobernadora inauguró la nueva cancha techada del plantel y aprovechó para emitir comentarios políticos dirigidos a los alumnos menores de edad, enfocados a sus adversarios de su partido.

Durante la ceremonia, la mandataria cuestionó el patrimonio del exgobernador “Alito” Moreno y preguntó a un estudiante de primaria sobre su opinión respecto al político. El menor respondió que era presidente del PRI y corrupto, lo que la mandataria reforzó ante los niños, señalando que “no es una invención, no es ir contra nadie… Él salió malito, pero da un mal ejemplo de corrupción”. Con ello, los menores recibieron un mensaje directo sobre la percepción negativa de un adversario político.

Este tipo de intervenciones no son un asunto menor. El Artículo 3 de la Constitución Mexicana establece que la educación impartida en el país debe ser laica, imparcial y libre de adoctrinamiento político o religioso. Los alumnos de primaria, por su corta edad, no cuentan con las herramientas para discernir la línea entre opinión y hecho; cuando se les transmite un mensaje político concreto, se está incumpliendo la obligación constitucional de garantizar una educación libre de sesgos.

Más allá de la presencia de autoridades o la logística del evento, la acción deja un mensaje implícito: introducir política partidista frente a menores, vulnera la imparcialidad educativa y fomenta una visión sesgada de la realidad. La escuela debe ser un espacio para aprender, cuestionar y desarrollar capacidades críticas, no para adoptar posturas políticas de manera prematura.

