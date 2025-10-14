PABLO ESTÁ OCUPADO EN QUERER SER CANDIDATO A GOBERNADOR MIENTRAS EL AFA AGONIZA POR PESTILENCIA Y FALTA DE MANTENIMIENTO, ACUSAN

Mientras el presidente municipal de Carmen muestra interés en buscar la candidatura a la gubernatura de Campeche, los locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) denuncian que la realidad en el principal centro de abasto del municipio es de abandono, falta de mantenimiento y un grave problema sanitario de pestilencia que pone en riesgo la salud pública y la economía local.

Juan López Arcos, locatario del Mercado Alonso Felipe Andrade, resumió que la situación es crítica y que las acciones de limpieza o mantenimiento sólo se hacen “de manera superficial” para aparentar mejoras ante la opinión pública. “Está bien ponerlo bonito por fuera, pero adentro el mercado está enfermo. Hay peste, aguas podridas y una planta de tratamiento que ya no sirve y por eso necesitamos una nueva. Urge inversión real, no maquillaje”, sentenció.

“La peste contamina todo: el ambiente, el mar, la comida y a nosotros mismos. La gente ya se da cuenta, se queja y deja de venir. Eso nos está ‘matando’ poco a poco”, advirtió.

López Arcos agregó que los supuestos recorridos o inspecciones que realiza el Gobierno Municipal son simbólicos y en horarios donde no se aprecia la gravedad del problema. “Vienen de noche a simular que revisan, pero en el día, cuando estamos trabajando, no aparecen. Todo es una simulación para la foto, pero la realidad se huele desde la entrada del mercado”, criticó.

Cuestionó las aspiraciones políticas del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien acusó de haber descuidado su Administración por concentrarse en su proyecto personal. “Quiere ser gobernador pero ha quedado a deber como alcalde. Si no puede con este mercado, que es el corazón de Carmen, mucho menos con todo el Estado”, aseveró.