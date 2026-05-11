lunes, mayo 11, 2026
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VECINOS AMENAZAN CON CERRAR CARRETERA POR CONSTANTES APAGONES

Como medida de protesta, los vecinos mantienen cerrada la avenida Héctor Pérez Martínez.

Escárcega.- Vecinos de la colonia Fátima se manifestaron en una de las calles de dicho sector luego de quedarse sin energía eléctrica desde la tarde del domingo y advirtieron que, de no restablecerse el servicio en un tiempo prudente, podrían cerrar la carretera a Xpujil.

Los inconformes señalaron que las fallas son recurrentes y acusaron que hace unas semanas personal de la CFE cambió un transformador por otro de menor capacidad, lo que ha ocasionado diversos problemas. Indicaron que la interrupción más reciente ocurrió por la caída de una cuchilla cerca de la calle 26.

Además, aseguraron que en la Comisión Federal de Electricidad les informaron que no había personal disponible debido a los festejos del Día de las Madres.

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