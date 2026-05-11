REGULARIZACIÓN DE CAMIONES AMOR X CARMEN ES PARA TRATAR DE POSICIONAR A PABLO CON FINES ELECTORALES: “EL GALLO” ALBA

Ciudad del Carmen.- Al asegurar que si Pablo Gutiérrez Lazarus es candidato a gobernador, Morena se acabará en el Estado, el concesionario taxista Juan “El Gallo” Alba Rosado acusó al alcalde de actuar fuera de la ley en temas relacionados con el transporte público. Las decisiones para formalizar los camiones “Amor x Carmen” tienen un trasfondo político, con el objetivo de posicionar a Pablo rumbo a futuros procesos electorales.

Este tema debió haberse analizado hace más de un año, cuando dichas unidades comenzaron a circular sin cumplir los reglamentos. Alba Rosado culpó a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), y cuestionó: ¿dónde están sus leyes?