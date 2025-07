CUMPLE PRONTO LA ARTEC CON OPERATIVOS CONTRA “PIRATAS” O HABRÁ MÁS PROTESTAS, ADVIERTEN TAXISTAS

Ciudad del Carmen .- Al cumplirse una semana de la promesa del director de la Agencia Reguladora del Transporte en Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, sobre la aplicación de operativos contra unidades irregulares en la Isla, concesionarios de taxi expresaron su escepticismo y advirtieron que, de no cumplir pronto el compromiso, tomarán acciones para seguir manifestándose.



José del Carmen Durán, representante del gremio, recalcó que los taxistas están cansados del maltrato de las autoridades y de promesas incumplidas. “Nosotros estamos acostumbrados a los golpes políticos, por eso si no hay operativos reales, nos vamos a reunir de nuevo para decidir las nuevas medidas a tomar, porque no podemos permitir que un grupo de personas o un fifí destruya nuestro trabajo”, sentenció.



El gremio no confía en el director de la Agencia Reguladora del Transporte en el Estado de Campeche (Artec), Jorge López Gamboa, ni en ningún funcionario hasta que hagan los operativos, pues como dicen los viejitos: “Hasta no ver, no creer”.



José Durán expresó que hasta ahora lo único tangible ha sido la emisión de dos comunicados de la Artec, uno dirigido a los Ayuntamientos y otro a los transportistas, donde exhorta a tener su documentación en regla para evitar sanciones.



“No pedimos prórrogas, sino la aplicación de la ley, que se actúe contra el transporte ‘pirata’ y regular al que opera legalmente. Tienen que revisar taxis, combis, camiones, pochimóviles, e incluso plataformas como Uber e InDrive”, enfatizó.



El líder ruletero sostuvo que los taxistas han sido víctimas de un complot político que busca desprestigiar a los sindicatos tradicionales, pues todo es contra los taxis e ignorar los problemas del Municipio. “Somos sobrevivientes de la cuarta transformación, que ha intentado desaparecer los sindicatos. Nos l¡nchan, pero vamos a defender nuestra fuente de ingreso a toda costa”, sostuvo, y recalcó que no pegarán calcomanías de ningún político en los taxis cuando llegue el proceso electoral.