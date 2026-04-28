martes, abril 28, 2026
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VINCULAN A PROCESO A JUAN “P” POR FEMINICIDIO  

Juan “P” y/o J.P.S.B., quien por casi ocho años fue buscado por el asesinato de su ex pareja, Anahí C.X., fue vinculado a proceso por feminicidio. El crimen ocurrió el lunes 18 de junio de 2018, en un predio ubicado en la colonia Fidel Velázquez, en, Campeche.

La vinculación a proceso se realizó durante la audiencia inicial, celebrada el domingo 26 de abril de este año. La diligencia judicial se llevó a cabo un día después de que las autoridades cumplimentaran la orden de aprehensión contra el presunto feminicida en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.

El acusado, quien fue localizado y detenido tras una extensa búsqueda, enfrentará el proceso judicial en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecerá mientras se lleve a cabo su juicio. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles del caso y asegurar que se haga justicia en este lamentable feminicidio.

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